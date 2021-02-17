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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor
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Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Ferdi Türkten   | 17.02.2021
Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Erdoğan çiftinin taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz.

Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Doğan Cüceloğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."


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