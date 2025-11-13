Dolar
42.25
Euro
49.35
Altın
4,204.69
ETH/USDT
3,336.00
BTC/USDT
100,851.00
BIST 100
10,628.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Öztartan/AA

Ankara

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü

Benzer haberler

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Topkapı Sarayı içerisindeki Has Ahırlar bölümünde "Saat Müzesi" açıldı

Topkapı Sarayı içerisindeki Has Ahırlar bölümünde "Saat Müzesi" açıldı
Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına katıldı
Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi

Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet