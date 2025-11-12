Dolar
42.24
Euro
48.95
Altın
4,131.83
ETH/USDT
3,545.20
BTC/USDT
105,124.00
BIST 100
10,662.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu suç gelirlerini şirketleri ve akrabaları üzerinden akladı" iddiası
"İBB iştirakleri aracılığıyla elde edilen usulsüz gelirler taşınmaz alınarak aklandı" iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde "iş adamlarından rüşvet istendiği" iddiası
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan) Bu zaferi Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan) Bu zaferi Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet