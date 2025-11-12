Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı