Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,933.40
BTC/USDT
87,563.00
BIST 100
11,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’in Kurtuluş Günü programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Burhan, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu
Konya'da dört gün sürecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinliklerinin açılışı yapıldı
Mirasımız Kudüs Derneğinin "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı
Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı
Osmaniye merkezli "sahte TOKİ ilanı" operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin paylaşım
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet