Dolar
42.85
Euro
50.69
Altın
4,486.47
ETH/USDT
2,931.90
BTC/USDT
87,142.00
BIST 100
11,352.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Gündem

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajları

Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu Libya askeri heyeti için taziye mesajları yayımlandı.

Ekip  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajları

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli Savunma Bakanı Güler: Dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mesajında şunları kaydetti:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise mesajında, Libya heyetinin resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldiğini anımsattı.

Heyeti taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askeri heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."

Mesajlar, Türkçe ve Arapça olarak yayımlandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı.

Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Feyturi Al-Gribil'in de yer aldığı 5 kişiden oluşan Libya heyetinin dönüş yolculuğunun faciayla sonlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya heyetinin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eş güdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'a, beraberindeki heyet üyelerine ve mürettebata Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajları

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajları

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in cemevleriyle ilgili açıklamalarına tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet