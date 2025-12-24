Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajları
Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu Libya askeri heyeti için taziye mesajları yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."
Milli Savunma Bakanı Güler: Dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mesajında şunları kaydetti:
"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun başsağlığı mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise mesajında, Libya heyetinin resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldiğini anımsattı.
Heyeti taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:
"Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askeri heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."
Mesajlar, Türkçe ve Arapça olarak yayımlandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından, dün Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı.
Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Feyturi Al-Gribil'in de yer aldığı 5 kişiden oluşan Libya heyetinin dönüş yolculuğunun faciayla sonlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya heyetinin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eş güdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum."
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'a, beraberindeki heyet üyelerine ve mürettebata Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."