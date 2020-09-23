Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları terör örgütünden kaçışları artırdı
1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 162'ye yükseldi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi."
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