İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
logo
Gündem

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Halis Akyıldız  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti

İstanbul

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.


