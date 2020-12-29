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Türkiye

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Leblebi' ile birlikte uğurladı

Emine Erdoğan eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sahiplendiği "Leblebi" isimli engelli köpeğiyle uğurladığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

Ferdi Türkten   | 29.12.2020
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Leblebi' ile birlikte uğurladı

Ankara

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Leblebi" isimli köpeğiyle uğurladı.

Emine Erdoğan, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan'ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.





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