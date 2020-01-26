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Elazığ'daki deprem nedeniyle CİMER'e 'binlerce' destek ve dayanışma mesajı gönderildi

İletişim Başkanı Altun, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda. CiMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi" dedi.

İsa Toprak   | 26.01.2020
Elazığ'daki deprem nedeniyle CİMER'e 'binlerce' destek ve dayanışma mesajı gönderildi

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) çok sayıda destek ve dayanışma mesajı geldiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda. CiMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadesini kullandığı paylaşımında mesajlardan örneklere yer verdi.

Altun'un paylaştığı mesajlar şöyle:

"- Sayın liderimiz, başkanımız. Rabb'im devletimize ve inanan milletimize zeval vermez inşallah. Malumunuz yaşanan depremde milletimiz perişan olmuştur. Bu vesile ile fakirhanemin kapısı bir aile için sonuna kadar açıktır. Ekmeğimizi ve gönlümüzü paylaşmaktan onur duyarız. Saygı ve hürmetlerimi sunar kabulünü umarım."

"- Öncelikle Elazığ ve Malatya'da yaşanmış olan depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı olarak kurtulan depremzedelerimize acil şifalar diliyorum. Deprem saatinden itibaren yüreğimiz, gönlümüz Elazığ ve Malatya'ya kilitlendi. Belki mesafe olarak Ankara'da olabilirim ama yüreğimle ve dualarımla oradayım. Devletimizin tüm imkanları seferber edildi, bundan hiç şüphem yok. Bir vatandaş olarak tüm samimiyetimle söylüyorum ki Elazığ ve Malatya için devletimiz tarafından üzerime bir görev düşerse yapmaya hazırım. Yüreğimiz ve gönlümüz orada."

"- Cumhurbaşkanım, Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin. Elazığ ilimizde meydana gelen deprem tüm ülkemizi derinden yaraladı. Cumhurbaşkanım, ben ve eşim Fatma Sarılı Adana ili Çukurova ilçesinde oturuyoruz. Bu depremde sokakta kalan Elazığ'da bulunan bir aileye sahip çıkmak istiyoruz. Uygun gördüğünüz aileye sahip çıkmak istiyoruz. Rabb'im sizi korusun."

"- Elazığ'da meydana gelen deprem sonucu en çok hasar gören çocukları düşünmeden edemiyorum. Düzce Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi olarak gidip bir anaokulunda ya da çadırda olan çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunarım."

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