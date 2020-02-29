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Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Gündoğan   | 29.02.2020
Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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