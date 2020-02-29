Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.