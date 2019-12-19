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EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 23 Aralık'a kadar tercihleri alınacak.

Ahmet Sertan Usul   | 19.12.2019
EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 23 Aralık'a kadar tercihleri alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak.

Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş, 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

Adaylar tercihlerini, 23 Aralık Pazartesi saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu" kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Branş bazında sıralamalar güncellendi

Öte yandan, 2016-EKPSS ve 2018-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.

Adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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