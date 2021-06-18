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Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu

Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Ömer Ürer   | 18.06.2021
Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Düzce

Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozdu

Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektarlık alandaki kuş cenneti, salgın nedeniyle uzun süre sessiz kalmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.Doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin yanı sıra evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu olan göl terası, doğal güzelliklerle birleşince güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı kuşların yavrularını dünyaya getirdiği görülürken, sarı nilüferlerin açması da göle ayrı bir güzellik katıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektarlık alandaki kuş cenneti, salgın nedeniyle uzun süre sessiz kalmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin yanı sıra evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu olan göl terası, doğal güzelliklerle birleşince güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı kuşların yavrularını dünyaya getirdiği görülürken, sarı nilüferlerin açması da göle ayrı bir güzellik katıyor. 

Çevresindeki güzellikler drone ile de görüntülenen göl, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

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