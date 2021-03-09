Euro
9.14
Dolar
7.69
BIST 100
1,540.39
Altın
1,696.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuşuyor.
logo
Türkiye

Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede 'seferberlik' başlatıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı İpsala ilçesinde Kaymakamlık "Virüsle mücadele seferberliği" başlattı.

Gökhan Zobar   | 09.03.2021
Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede 'seferberlik' başlatıldı

Edirne

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, filyasyon ve dezenfeksiyon ekiplerinin köylerde gerçekleştirdiği çalışmalara katılarak vatandaşları uyardı.

Salgını bitirmek için topyekun bir mücadele başlatıldığını belirten Güngör, mesai gözetmeden tüm kurumların sahada olduğunu belirtti.

"Haydi İpsala vakalar sıfır olsun, salgın son bulsun" sloganıyla mücadelede seferberlik başlattıklarını ifade eden Güngör, "İpsalalı hemşerilerimizin desteği ile özellikle vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesiyle bu salgını hep birlikte bitireceğiz. İnşallah hem ilçe hem de il olarak normalleşeceğiz ve kırmızı listeden çıkacağız. Kurallara uyan tüm hemşerilerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Güngör, vatandaşlardan gönüllü olarak evde kalmalarını, misafirliğe gitmemelerini ve misafir kabul etmemelerini, kurallara uyup kalabalıklara girmemelerini istedi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
18 bin 547 konaklama tesisine Kovid-19 denetimi yapıldı
İzmir Valisi Köşger: Kentte Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı
Rus aşısı Sputnik V'nin İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede 'seferberlik' başlatıldı

Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede 'seferberlik' başlatıldı

İzmir Valisi Köşger: Kentte Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 33 bin 963 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı

'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 33 bin 963 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı
İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil İzmir'de Kovid-19'a karşı dinamik denetimlere katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil İzmir'de Kovid-19'a karşı dinamik denetimlere katıldı