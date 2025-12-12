Dolar
Dünya

İngiltere'de evsizlerin sayısı son bir yılda yüzde 8 artarak 382 bini geçti

İngiltere'de 382 binden fazla kişinin evsiz olarak kayıtlara geçtiği, bu sayının son bir yılda yüzde 8 arttığı belirtildi.

Lejla Biogradlija  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Ankara

İngiltere'de evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümetten elde ettiği veriler ışığında, ülkedeki evsizlere ilişkin detaylı rapor yayımladı.

Ülkede 175 binden fazlası çocuk toplam 382 bin 618 kişinin evsiz olduğu aktarılan raporda, "Resmi olarak 'evsiz' diye tanımlanan kişilerin sayısı, son bir yılda inanılmaz derecede, yüzde 8 arttı." ifadesine yer verildi.

Raporda, şu an İngiltere'de her 153 kişiden 1'inin evsiz olduğu belirtilirken, çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan 350 binden fazla kişinin geçici barınma yerlerinde kaldığı ve bunun "bu zamana kadar kayıt altına alınmış en yüksek sayı" olduğu kaydedildi.

Londra'nın bir bölgesinde her 18 kişiden 1'i evsiz

Ülkede, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta uyuduğuna işaret edilen raporda, bunun son bir yılda yüzde 20 arttığı bildirildi.

Raporda, İngiltere'deki evsizlerin yarısından fazlasının başkent Londra'da yaşadığı ifade edilerek, ülke genelindeki evsizlerde de ciddi artışın kaydedildiği belirtildi.

Newham'in ülkede evsizlik oranı en yüksek yerel bölge olduğu aktarılan raporda, Newham'de her 18 kişiden 1'inin evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Londra'nın ardından en kötü durumda bulunan Slough kentinde ise her 43 kişiden 1'inin evsiz olduğu, North West'te evsizlerin sayısının son bir yılda yüzde 15, Yorkshire, Humber ve West Midlands'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.

Hükümete "konut yardımlarını dondurma kararını kaldırma" çağrısında bulunulan raporda, evsiz insanlara derhal yardım edilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, sosyal konutlardaki eksiklikler, özel kiraların karşılanamaz hale gelmesi ve konut yardımlarının dondurulması gibi etkenlerin insanları evsiz olmaya mecbur bıraktığı ifade edildi.

"382 binden fazla insanın evsiz olması akılalmaz bir durum"

Raporda görüşlerine yer verilen Shelter Yöneticisi Sarah Elliott, "Kışın yaklaşmasıyla 382 binden fazla insanın evsiz olması akılalmaz bir durum. Binlerce insan, geceleri sokakta geçirirken, 84 binden fazla ailenin geçici konaklama yerlerinde yeni yıla girecek olması üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete, "evsiz ailelere ve bireylere bir an evvel yardım yapılması" çağrısında bulunan Elliott, bunun binlerce çocuğun da kalıcı barınmaya kavuşmasını sağlayacağını vurguladı.

İngiltere'de evsiz olarak kayıtlara geçen Elaine de babasının öldüğünü, evliliğinin de bittiğini söyleyerek, "Evsiz olmayı ben seçmedim." dedi.

