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Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Ürer   | 24.09.2020
Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Düzce

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlu oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S, H.K, A.H, H.M, M.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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