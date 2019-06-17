Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.87
BIST 100
91,798.05
Altın
1,341.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yılında memleketi Isparta İslamköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan anıt mezarında anma programı düzenlendi.

Mustafa Ünal Uysal   | 17.06.2019
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı

Isparta

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Demirel'in yakınları, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Ali Şevki Erek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile vatandaşlar katıldı.

Yapımı tamamlanan Demirel’in anıt mezarına gül konuldu, tören alanına gül suyu serpildi.

Demirel’in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Törende Demirel için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eski bakan Hamdi Üçpınarlar, törende yaptığı konuşmada, Demirel'in hizmet anlayışının, aşkının ve Cumhuriyet'e bağlılığının hiçbir zaman sönmediğini söyledi.

Demirel'in son nefesine kadar ülke meselelerini takip ettiğini ifade eden Üçpınarlar, şöyle devam etti:

"İşte vatan ve millet sevgisi. Demirel’i ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırmak mümkün değil. Hepimiz onun vatandaş üzerindeki güzel sözlerini hatırlarız. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, Türkiye'nin her şeyinde imzası olan Süleyman Demirel vardır. Demirel ailesinin Türkiye'ye çok büyük katkısı olmuştur."

Törenin ardından vatandaşlar, Demirel'in mezarına gül serpti, dua okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

'Demirel milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'

'Demirel milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'

Isparta 'kozmetikte markalaşmayı' hedefliyor

Siyasette 'Baba'sız 4 yıl

Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak

Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak
'Lavanta Kokulu Köy' sezona hazır

'Lavanta Kokulu Köy' sezona hazır
PKK'lı teröristlerin katlettiği 27 kişi unutulmadı

PKK'lı teröristlerin katlettiği 27 kişi unutulmadı