Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin amacı, onu anlamak ve yaşamaktır." dedi.

İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da Sultanbeyli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu ile Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere Kur’an-ı Kerim'in ve hafızlığın önemini anlatan Prof. Dr. Erbaş, Sultanbeyli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda yaptığı konuşmasında, hafızlık eğitiminin dünyadaki en hayırlı işlerden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erbaş, öğrencilerden hafızlıklarını tamamladıktan sonra büyük hedefler koyarak kendilerini geliştirmelerini isteyerek "Sizler buradan mezun olacaksınız. Okuyabildiğiniz en son noktaya kadar ilminizi geliştirecek, belki burada, belki başka yerlerde hoca olacaksınız. Hedefiniz, idealiniz büyük olacak. Hedefinizi ne kadar büyük tutarsanız o hedefe giden yollar sizin için kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

Allah rızası için ilim tahsil etmenin önemine işaret eden Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Kiminiz Ulum-i İslamiyeyi öğretecek, kiminiz öğretmen, kiminiz imam, kiminiz müftü, kiminiz ilahiyat fakültelerinde ya da başka fakültelerde akademisyen olacaksınız, ilmin hepsi mukaddes hepsi önemli. Yeter ki ilmi Allah rızası için tahsil edelim. Gönlüm ister ki bütün hafızlar, din hizmetinde devam etsin, mihraplarda, minberlerde olsun ama içinizden hafız bir doktor, mühendis, avukat da çıkabilir. Yeter ki niyetimiz Allah rızası olsun, samimi olalım."

""Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin amacı, onu anlamak ve yaşamaktır" diyen Prof. Dr. Erbaş, dünyada bilginin, hikmetin, ilmin, irfanın hakim olduğu dönemlerde insanlığın en huzurlu zamanlarını yaşadığını belirterek, "Allah rızası için kullanıldığı sürece ilmin, irfanın, bilginin hikmetin olduğu yerde kötülük olmaz, zulüm olmaz. Bizim amacımız da ilmi Allah yolunda, insanlığın hizmetinde kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu ziyareti

Prof. Dr. Erbaş daha sonra geçtiği Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda da, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ve hayata yansıtmanın Müslümanların en önemli görevlerinden olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim’in, Müslümanların ibadetlerini, güzel ahlakı öğrendiği hayat kitabı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Ne mutlu sizlere ki hayat kitabını öğreniyorsunuz. Zihninize, gönlünüze, kalbinize yerleştiriyorsunuz" dedi.

Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, hafızlık eğitimi gören öğrenciler için pilot uygulama olarak 9 Kur’an kursunda "Kur’an-ı Kerim’i Anlama Programı" başlattığını da sözlerine ekledi.



Muhabir: Etem Geylan