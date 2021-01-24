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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Erbaş, paylaşımında, "Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.01.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

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