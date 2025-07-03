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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için liderler düzeyinde toplantının yapılması gerektiğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için liderler arasında bir görüşmenin yapılması gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için liderler düzeyinde toplantının yapılması gerektiğini belirtti

Kiev

Danimarka'da temaslarda bulunan Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, Rus hava saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah desteğini sürdürmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yapabileceğini kaydetti.

Zelenskiy, Trump ile ikili ilişkileri ve ülkesine silah desteğinin devam etmesi gibi konuları ele almak istediğini dile getirerek, "Bu yüzden umarım yarın veya önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bu konuda görüşeceğiz." dedi.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, "Bilmiyorum, çok fazla ortak fikirleri, ortak konuşma konuları olduğundan emin değilim çünkü onlar çok farklı insanlar. Ancak Ukrayna hakkında konuşurlarsa, Başkan Trump'ın koşulsuz ateşkes fikrini en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için liderler arasında bir toplantının yapılması gerektiğini vurguladı.

Putin ile görüşmek için hazır olduğuna yönelik çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'da kararları, sadece Putin'in aldığını düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten barış istiyorsak liderlik düzeyinde bir toplantıya ihtiyacımız var. Gerçek barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği konusuna değinerek, bu konuda en kısa sürede müzakerelerin yapılması için hazır olduğunu kaydetti.

Ayrıca Zelenskiy, Danimarka ile ortak olarak silah üretmek için bir anlaşma hazırlayacaklarını bildirdi.

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