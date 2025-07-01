Dolar
39.85
Euro
46.98
Altın
3,337.08
ETH/USDT
2,462.70
BTC/USDT
106,927.00
BIST 100
10,046.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen Danimarka'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, yeşil dönüşüm, göç ve genişleme başlıkları yer alacak.

Selen Valente Rasquinho  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

Brüksel

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

Bu görev kapsamında Danimarka, yılın ikinci yarısında Birlik gündeminin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kopenhag, dönem başkanlığı sloganını "Değişen bir dünyada güçlü bir Avrupa" olarak belirledi.

Danimarka, Avrupa'nın savunmada stratejik özerkliğini sağlama, AB ülkelerinin küresel piyasalarda rekabetçiliğini artırma, AB'nin 2050 karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırma, düzensiz göçle mücadele ve genişleme başlıklarına odaklanacak.

Danimarka dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin "bir an önce" sonuçlanmasını istiyor

Öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını kullanımına dair Erasmus projesi Brüksel'de

Öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını kullanımına dair Erasmus projesi Brüksel'de
Başbakan Merz: (AB Zirvesi'nde) Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerimizi paylaştık

Başbakan Merz: (AB Zirvesi'nde) Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerimizi paylaştık
AB liderlerinden, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmesi talimatı

AB liderlerinden, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmesi talimatı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet