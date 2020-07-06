Dışişleri Bakanlığından Çin'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilerek yaralananlar ile kayıpların olmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin Halk Cumhuriyeti halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.
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