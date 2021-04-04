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Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Şerife Çetin   | 04.04.2021
Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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