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Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış. Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadelerini kullandı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 20.05.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Aksoy, konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, mesajında, "Ordularımız İzmir'i geri aldığında Atatürk önüne serilen Yunan bayrağını, 'Bir milletin onurudur' diye çiğnetmemişti. Aradan yüz yıl geçti. Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış. Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadesini kullandı.

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