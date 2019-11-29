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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.11.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreter Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.


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