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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti.

Hasan Esen   | 10.07.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Londra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyarette Financial Times'a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ancak bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini kaydetti. 

Serbest ticaret anlaşması müzakereleri için "Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız, bunun yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

20 milyar dolarlık hedef

İngiltere'nin Türkiye'nin "stratejik müttefiki" olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, İngiltere'yle Brexit sonrası dönemde ikili ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.

Ticaret bakanları görüşecek

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığından üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Öte yandan haberde, İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere'yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere-Türkiye arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 18,8 milyar sterline ulaştığı hatırlatılan haberde, Türkiye'de aralarında BP, Shell, Vodafone, HSBC, Aviva ve Diageo'nun da olduğu 2 bin 500'den fazla İngiliz şirketi bulunduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatını ise büyük ölçüde araç, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.

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