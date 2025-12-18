Dolar
Dünya

Londra'da, 4 kişi "intifada" çağrısında bulunan slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Londra ve Manchester polisinin İngiltere'de Filistin destekçisi eylemlerde "antisemitizm" gerekçesiyle daha sert önlemler alacağını açıklamasının ardından, 4 kişi gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Londra'da, 4 kişi "intifada" çağrısında bulunan slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Londra

Londra ve Manchester polisinin İngiltere'de Filistin destekçisi eylemlerde "antisemitizm" gerekçesiyle daha sert önlemler alacağını açıklamasının ardından dün akşam düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi "intifada" sloganı attıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'de İsrail şirketlerine yönelik eylemlerde gözaltına alınan ve açlık grevine başlayan tutuklulara destek için Adalet Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Bu eylemden saatler önce Manchester polisiyle ortak açıklama yayımlayarak Filistin'e destek eylemlerinde "antisemitizm" gerekçesiyle daha sert önlemler alacağını duyuran Londra Metropolitan Polisi, dün akşamki gösteride toplam 5 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 4'ünün intifada çağrısı yapan sloganlar ve ırkçı söylemler nedeniyle, bir kişinin de polisin görevini yapmasına engel olmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Londra ve Manchester polisi, dün yaptıkları ortak açıklamada, "Yahudi toplumunu hedef alan antisemitik slogan ve protestolara" karşı sert önlemler alacağını duyurmuştu.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin başlattığı ayaklanmaya işaret eden "intifada" sloganlarına da dikkat çekilen açıklamada, bu ifadenin gözaltı sebebi olacağı kaydedilmişti.

İngiltere'deki Filistin'e destek eylemlerinde sık sık "Tek bir çözüm var, o da intifada ve devrim" sloganı atılıyor.

