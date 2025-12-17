Dolar
42.72
Euro
50.09
Altın
4,322.33
ETH/USDT
2,925.90
BTC/USDT
87,003.00
BIST 100
11,288.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İngiltere AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya tekrar dahil olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya 2027 yılında tekrar katılacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
İngiltere AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya tekrar dahil olacak

Brüksel

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin bugün yenilenen stratejik ortaklık kapsamında yeni bir adım attığını belirten von der Leyen, "İngiltere'nin 2027 yılında Erasmus+ programına katılımına ilişkin müzakereleri tamamladık." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Von der Leyen, "Erasmus+"yı yeniden hayata geçirerek yeni ortak deneyimler ve kalıcı dostlukların önünü açtıklarını belirtti.

İngiltere'nin AB’nin iç elektrik piyasasına katılımına ilişkin keşif amaçlı görüşmeleri de sonuçlandırdıklarını aktaran von der Leyen, "Birlikte, bir sonraki AB–İngiltere Zirvesi’ne kadar ortak gündemimizi hayata geçirmeyi sürdürme konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir stratejik işbirliği anlaşmasına varmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık ileriye bakma zamanı. Eskimiş tartışmaları ve siyasi kavgaları geride bırakıp İngiliz halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu, pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. Eğer insanların yaşamlarını burada, ülkemizde iyileştirecekse ortaklarla işbirliği yapmaya hazırız." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Asırlar geçse de Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye devam ediyor
Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye" yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır
Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi

Benzer haberler

İngiltere'de pratisyen hekimler 5 günlük grev başlattı

İngiltere'de pratisyen hekimler 5 günlük grev başlattı

İngiltere AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya tekrar dahil olacak

Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımları turist sayısına olumlu yansıyacak

ABD Ticaret Temsilciliği, AB'yi dijital hizmet vergilerine misilleme uygulamakla tehdit etti

ABD Ticaret Temsilciliği, AB'yi dijital hizmet vergilerine misilleme uygulamakla tehdit etti
İngiltere'de siyasete "yabancı mali müdahale" iddialarına ilişkin acil inceleme başlatıldı

İngiltere'de siyasete "yabancı mali müdahale" iddialarına ilişkin acil inceleme başlatıldı
BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet