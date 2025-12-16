Dolar
Dünya

İngiltere'de siyasete "yabancı mali müdahale" iddialarına ilişkin acil inceleme başlatıldı

İngiltere hükümeti, ülkedeki siyasi süreçlere yönelik yabancı mali müdahale iddialarına ilişkin acil inceleme başlatıldığını duyurdu.

Zuhal Demirci  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
İngiltere'de siyasete "yabancı mali müdahale" iddialarına ilişkin acil inceleme başlatıldı

Londra

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın onayıyla başlatılan inceleme, siyasi bağışlar, seçim güvenliği ve mevcut mali düzenlemelerin dış müdahaleye karşı ne ölçüde yeterli olduğunu değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bağımsız inceleme, eski Brexit Bakanlığı Daimi Müsteşarı Philip Rycroft tarafından yürütülecek. Çalışma kapsamında, siyasi bağış kuralları, rüşvetle mücadele düzenlemeleri ve seçimlere yönelik mevcut güvenlik önlemleri ele alınacak.

İncelemenin, ülkedeki aşırı sağcı Reform UK partisinin Galler eski lideri ve eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Nathan Gill'in Rusya yanlısı açıklamalar karşılığında rüşvet kabul ettiğini itiraf etmesinin ardından başlatıldığı belirtildi.

Hükümet, ayrıca Çin Komünist Partisi adına gizli faaliyet yürüttüğü iddiasıyla daha önce gündeme gelen İngiltere merkezli avukat Christine Lee vakasını da incelemeye gerekçe olarak gösterdi.

İnceleme kapsamında, kripto para bağışları, düşünce kuruluşlarına yapılan finansman, yabancı bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen bağışlar ve yurt dışı kaynaklı dezenformasyon faaliyetleri gibi alanların da mercek altına alınabileceği kaydedildi.

İngiltere hükümeti, çalışmanın siyasi partilerle istişare içinde yürütüleceğini ve yabancı devletlerin ya da bu devletlerle bağlantılı aktörlerin İngiliz siyasetini etkileme girişimlerine karşı daha güçlü önlemler alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

İncelemenin Mart 2026 sonunda tamamlanması bekleniyor.

"Demokrasiye yönelik ciddi tehdit"

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin "demokrasiye yönelik ciddi tehdit" oluşturduğunun altını çizdi. Bakan Reed, "Bir İngiliz siyasetçinin yabancı bir rejimin çıkarları doğrultusunda rüşvet alması demokrasimiz için utançtır." ifadesini kullandı.

Reed, inceleme raporunun kamuoyuyla tam olarak paylaşılacağını ve bulguların, ilkbaharda gündeme gelmesi beklenen Seçimler Yasası'nda değişikliklere yol açabileceğini söyledi.

