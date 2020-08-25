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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum kesimidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.

Hasan Hüseyin Köşger   | 25.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum kesimidir

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.

Çavuşoğlu, "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz." diye konuştu. 

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