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Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatına sopayla saldırdığı öne sürülen 6 zanlı adliyede

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ferdi Uzun,Bahri Aşık   | 16.06.2021
Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatına sopayla saldırdığı öne sürülen 6 zanlı adliyede STK temsilcileri ve vatandaşlar, Didim Belediyesi önünde toplanarak Belediye Başkanı Atabay'a (ortada) destek vermişti. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Aydın

Marinadaki bir restoranda Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye giren zanlılara tepki gösterdi.

Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.



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