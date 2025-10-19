Dolar
Dünya

İsrail, işgal altındaki Tubas kentine buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı

İsrail güçlerinin, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenleyerek geniş çaplı saldırı başlattığı bildirildi.

Awad Rjoob, Zeynep Tüfekci Gülay  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İsrail, işgal altındaki Tubas kentine buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı

Ramallah

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusundan büyük bir güç buldozerlerle Tubas kentine baskın düzenledi.

Haberde, iki buldozer eşliğinde ek takviye kuvvetlerin bölgeye geldiği ve Tubas kentine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad ise "İşgal ordusu şehre geniş çaplı askeri saldırı başlattı, kentin güney girişini toprakla kapattı ve şehir merkezinde buldozerlerle kazı yapıyor." ifadesini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'e bağlı birliklerin, keskin nişancılar eşliğinde kentin mahallelerine konuşlanarak çok sayıda eve baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin olduğu bölgede bir kişinin patlayıcı attığı belirtilmişti.

