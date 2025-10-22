Dolar
41.97
Euro
48.87
Altın
4,097.03
ETH/USDT
3,746.20
BTC/USDT
107,095.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi

İsrail, Suriye topraklarında işgal ettiği Dera ilinin el Cezire bölgesindeki askeri üssünden ilin batısındaki Kuveyya köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Dera

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail Suriye'de işgal altında tuttuğu Dera ilinin el Cezire bölgesinden akşam saatlerinden Kuveyya köyünün etrafına saldırı düzenledi.

İsrail, Kuveyya köyünün çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye geçtiği haberinde, "İsrail işgal güçleri, Dera ilinin batısında yer alan Kuveyya köyünün kuzeybatısını üç farklı türde mermiyle bombaladı. Aynı anda da yoğun ateş açtı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkarmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "makas atarak" trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Benzer haberler

İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi

İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi

Yüzlerce Yahudi entelektüelden "Gazze soykırımı nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulayın" çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: (UAD kararı) İnsanlık vicdanının tarihi zaferi

Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmaları konusunda uyardı

Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmaları konusunda uyardı
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakan Smotrich'e "ABD, Batı Şeria'nın ilhakını istemiyor" uyarısı

Netanyahu'dan aşırı sağcı bakan Smotrich'e "ABD, Batı Şeria'nın ilhakını istemiyor" uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet