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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
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Türkiye

Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı

Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.

Ömer Olcay   | 24.07.2020
Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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