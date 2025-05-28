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Bazı ilçelerin sınıfları yeniden belirlendi

İçişleri Bakanlığının, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tebliği ile bazı ilçelerin sınıfları yeniden düzenlendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Bazı ilçelerin sınıfları yeniden belirlendi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan, yönetmeliğin ekinde ilçe sınıflarını düzenleyen cetvelde yapılan değişikliklere göre, üçüncü sınıftaki Şanlıurfa'nın Karaköprü ile Kırıkkale'nin Yahşihan ilçeleri 2, dördüncü sınıfta bulunan Giresun'un Piraziz ve Sivas'ın Zara ilçeleri 3, aynı sınıftaki Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi 6, beşinci sınıfta olan Giresun'un Dereli ilçesi 4, altıncı sınıftaki Giresun'un Güce, Sivas'ın Gölova ve Hafik ilçeleri 5. sınıfta yer aldı.

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