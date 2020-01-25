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Elazığ'da deprem
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Deprem sırasında kalp krizi geçiren 2 vatandaş yaşamını yitirdi

Elazığ depreminin hissedildiği Kahramanmaraş'ta bir muhtar ile Adıyaman'da bir engelli vatandaş sarsıntı neticesinde geçirdiikleri kalp krizi sonucu yaşamlarını yitirdi.

İsmail Hakkı Demir   | 25.01.2020
Deprem sırasında kalp krizi geçiren 2 vatandaş yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta bir muhtar, sarsıntı nedeniyle evden inip aracına bindiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi muhtarı Ramazan İnce (57), yakınlarının ziyaretine geldiği Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanda depremin sarsıntısını hissedince otoparka inip aracına bindi.

Bu sırada kalp krizi geçiren İnce, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İnce'nin daha önce iki kez baypas ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Bedensel engelli vatandaş kalp krizinden hayatını kaybetti

Öte yandan, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde yaşayan bedensel engelli Mehmet Çetin, deprem sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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