Deniz Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimleri yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekata hazırlık eğitimlerinin 28-30 Nisan'da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekata hazırlık eğitimlerinin 28-30 Nisan'da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerimizin harekata hazırlık eğitimleri, 28-30 Nisan tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de 39 savaş gemisi, 2 insansız hava aracı ve bir deniz karakol uçağının katılımıyla başarılı şekilde icra edildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.