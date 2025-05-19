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Yaşam

Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Sahil Güvenlik botlarını vatandaşlar gezdi.

Sabri Kesen, Osman URAS  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Marmaris’te TCG Gökçeada fırkateyni körfezde alargada bekledi. Atatürk Meydanı'ndan tekneyle vatandaşlar firkateyne götürüldü. Vatandaşlar askeri gemiyi mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında bilgi edindi.

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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bodrum'da TCG Kılıç hücumbotu Bodrum Cruise Port iskelesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-101 botu ise Marina İskelesi'nde ziyaretçilerini kabul etti.

Fethiye'de de vatandaşlar, TCG Kılıç hücumbotu ile Sahil Güvenlik TCSG-911 botunu gezdi.

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