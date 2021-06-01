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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın yeni durağı Mersin oldu

Serkan Avci   | 01.06.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın yeni durağı Mersin oldu Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Mersin'de ziyarete açıldı.

Birçok kentte misafirlerini ağırladığı yolculuğuna devam eden tır, sabah saatlerinde kentteki Cumhuriyet Alanı'nda konuşlandı.

Tıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak ziyaretçi kabul ediliyor.

İç hacmi 40 metrekare olan, yüksek teknolojiyle donatılmış holografik bir sunucunun ziyaretçilerini karşıladığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik bir görüntüsü yer alıyor.

Harekete duyarlı ekranı sayesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) deneyimi sunan tırda, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri dijital sunumlarla anlatılıyor.

Kentte, 4 Haziran'a kadar ziyarete açık olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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