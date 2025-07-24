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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini "EJDERHA" önleyecek

ASELSAN'ın 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilediği EJDERHA, Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini önlemede etkin rol oynayacak.

Mustafa Çalkaya  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini "EJDERHA" önleyecek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "sistemler sistemi" yaklaşımıyla geliştirilen Çelik Kubbe, her geçen gün güçleniyor.

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ASELSAN, IDEF 2025'te alçak, orta ve yüksek irtifa ile hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan Çelik Kubbe'ye dahil olan yeni ürünlerini sergiliyor.

Söz konusu ürünler arasında yer alan yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor. EJDERHA, özgün tasarımı ve yüksek mobilite özellikleri sayesinde sahada hızlı konuşlanma olanağı da sağlıyor.

Öte yandan, Çelik Kubbe'ye EJDERHA'nın yanı sıra GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi de eklendi.

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