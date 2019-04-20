Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.04.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Irak sınırında 4 asker şehit oldu

Şehit oğlunun isteğini 26 yıl sonra yerine getirdi

Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar
Şehit ve gazi polis ağabeyleri için kısa film çektiler

Şehit ve gazi polis ağabeyleri için kısa film çektiler
Şehidin organları 3 hastaya hayat verecek

Şehidin organları 3 hastaya hayat verecek