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Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları (Bir kadının kurtarılma anı)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valilikten anlık bilgi aldığını açıkladı.

Ahmet Buğra Olaç  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için İçişleri Bakanlığının yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

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