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Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları (Bir kadının kurtarılma anı)
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Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

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