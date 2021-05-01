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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT'nin bundan sonra da güçlü projeleri hayata geçireceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "TRT'nin, sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'iletişim seferberliği' çağrısı doğrultusunda bundan sonra da yenilikçi ve güçlü projeleri hayata geçireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT'nin bundan sonra da güçlü projeleri hayata geçireceğine inanıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e mesaj gönderdi.

Mesajında, kamu yayıncılığının gerektirdiği hassasiyetle 57 yıldır ülkenin görsel ve işitsel hafızasını oluşturan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutlayan Altun, temel yayıncılık ilkelerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden, yayın çeşitliliğini ve kalitesini her geçen gün artıran TRT'nin tüm mecralarda merkezine insanı koyan bir anlayışla dikkati çeken yayınlara imza attığını belirtti.

Bugüne kadar hem altyapı hem de içerik anlamında medya sektöründe yeniliklerin öncülüğünü yapan TRT'nin yayıncılık alanında bir okul olma özelliğini de devam ettirdiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"TRT, güvenilir habercilikteki başarısını kültür, sanat, spor, eğitim ve çocuk kanallarıyla pekiştirirken, farklı dillerde gerçekleştirdiği uluslararası yayınlarla da tüm dünyaya ülkemizin gücünü anlatmakta, milletimizin sesini duyurmaktadır. TRT'nin tarihi, kültürel ve insani değerlerimizin hakkaniyetli şekilde yansıma bulduğu kaliteli yapımlarının hem vatandaşlarımızdan hem de Avrupa'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gördüğü yoğun ilgiden de memnuniyet duyuyoruz. TRT'nin, sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda hakikat için yaptığı 'iletişim seferberliği' çağrısı doğrultusunda bundan sonra da yenilikçi ve güçlü projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yaptığı yatırımlarla bir dünya markası olacağına inandığım TRT'yi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bütün imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TRT'ye emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş kurum mensuplarına Allah'tan rahmet temenni ediyor, büyük TRT ailesinin her bir ferdinin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

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