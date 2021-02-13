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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ayların tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 13.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi müstesna günlerin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Üç ayların sevgi, barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

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