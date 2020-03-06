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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mustafa Ünal Uysal,Serkan Avcı   | 06.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti

Mersin

Bir dizi program için Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ziyaretinin ardından cuma namazını Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi'nde kıldı. 

Oktay, daha sonra burada Hüseyin Dirican ve Ali Ataman adlı vatandaşların cenaze törenine de katıldı.

Cami çıkışında bir vatandaşın çaydavetini geri çevirmeyen Oktay, bir çay ocağında cami cemaati ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafı ziyaret ederek kendisine ikram edilen lokumdan tadan Oktay, vatandaşlara simit ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yanına gelen Masal adlı çocuğu sevip oyuncak hediye etti. 

Mersin'de Valiliği ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de Valiliği ziyaret eden Oktay, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. 

Oktay, tören mangasını selamladıktan ve şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Su'dan brifing aldı.

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