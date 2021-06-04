Euro
10.55
Dolar
8.66
BIST 100
1,432.93
Altın
1,891.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Selim Bostancı   | 04.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Zonguldak

Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.

Kent sakini Anıl Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.

Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'ye çift aşılı ve PCR testi ile gelenler için 'karantinasız giriş' dönemi başladı
Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri halinde karantinaya girmeyecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz" müjdesi sevinçle karşılandı

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı şimdiden doğal gaz sevkiyatının ve ticaretinin merkezi olma konumunu kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklığın oluştuğu bölgelerde çiftçilerimizin borçlarını erteliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklığın oluştuğu bölgelerde çiftçilerimizin borçlarını erteliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz
Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden yapımı tamamlananlar Dünya Çevre Günü'nde açılacak

Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden yapımı tamamlananlar Dünya Çevre Günü'nde açılacak