Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a, eşi Afife Ayan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefatı dolayısıyla Pelit Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Başsağlığı temennisinde bulunan Erdoğan, merhume için dua etti.
Merhume Afife Ayan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.