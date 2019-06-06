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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a, eşi Afife Ayan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 06.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefatı dolayısıyla Pelit Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Başsağlığı temennisinde bulunan Erdoğan, merhume için dua etti.

Merhume Afife Ayan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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