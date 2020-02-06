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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 06.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı başkanlıkta ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.

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