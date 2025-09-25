Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı.
Ankara
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedi aleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
