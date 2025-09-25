Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı.

Mehmet Tosun  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Ankara

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedi aleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

